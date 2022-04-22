Комитет по правам человека ООН принял жалобу на Беларусь за предоставление своей территории России для атаки на Украину

20 апреля комитет по правам человека ООН зарегистрировал жалобу на Беларусь трех граждан Беларуси и трех граждан Украины, сообщил юрист и правозащитник Никита Матющенков со ссылкой на ответ, который он получил от организации.

Уточняется, что среди подавших жалобу — две гражданки и один гражданин Беларуси, а также трое граждан Украины, на момент подачи жалобы они все находились в четырех украинских городах. По сведениям украинских должностных лиц, по трем из этих городов наносились ракетные удары с территории Беларуси. Названия населенных пунктов не уточняются.

Пятеро подавших жалобу вынужденно уехали из Киева и Харькова. В обращении к ООН утверждается, что Беларусь предоставила России свою территорию и инфраструктуру для актов агрессии в отношении Украины. Тем самым Беларусь нарушила свое обязательство не подвергать заявителей и заявительниц риску лишения жизни и личной неприкосновенности, риску жестокого обращения.

Комитет по правам человека ООН удовлетворил запрос об обеспечительных мерах и попросил Беларусь до рассмотрения жалобы «не позволять использовать свои территорию и инфраструктуру для проведения военных операций, оказывающих прямое воздействие и вызывающих реальный риск жестокого обращения и произвольного лишения жизни» для заявителей и заявительниц.

В комитете заявителей и заявительниц представляет правозащитная организация Respect-Protect-Fulfill.