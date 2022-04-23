Задержали молодого активиста «Европейской Беларуси» Арсения Дедка

ГУБОП отчитался о задержании 19-летнего молодежного координатора общественной кампании «Европейская Беларусь» Арсения Дедка. В ведомстве его назвали родственником Николая Дедка. «Медиазона» выяснила, что Арсений Дедок приходится Николаю Дедку четвероюродным братом.

«Задержан ещё один Дедок!!! Родственник отбывающего длительный срок Николая, оказался таким же радикалом, только немного хитрее, он занимался протестной деятельностью втихаря», — написали в телеграм-канале ведомства.

В телеграм-канале опубликовали видео, в котором активист рассказал, что его задержали 20 апреля. Причиной задержания Дедок назвал участие в «массовых беспорядках, в том числе с перекрытием дорожного движения» в 2020 году. По словам активиста, в 2020 году он находился в районе универсама «Рига», где «в тот момент возводились баррикады». Он добавил, что регистрировался в чат-боте плана «Перамога».

В сообщении ГУБОПа говорится, что Дедок «активно выражал свою гражданскую позицию ещё в 12 лет, участвуя в беспорядках 2015 года». По версии ведомства, активист «организовывал студенческие антигосударственные провокации с целью получения и распила европейских грантов на "демократические инициативы", занимался администрированием сетки каналов "Баста"».