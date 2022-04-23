Суд приговорил гитариста групп «Голая Манашка» и «Мутнаевока» Василия Ярмоленко к 3 годам химии

22 апреля суд в Минске приговорил гитариста групп «Голая Манашка» и «Мутнаевока» Василия Ярмоленко к 3 годам химии за грубое нарушение порядка (статья 342 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

27 января в телеграм-канале ГУБОП появилось «покаянное» видео Ярмоленко. Он сказал на камеру, что 9 августа подошел к Стеле и увидел большое количество силовиков и техники, а на следующий день узнал, что «такое же событие будет происходить возле универсама "Рига"». По словам музыканта, 10 августа он увидел, как возле универсама устанавливают баррикады, и решил «поснимать это для истории». Ярмоленко добавил, что 23 августа «стоял в сцепке на проезжей части».