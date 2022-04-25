Силовики задержали члена сейма БНФ Дмитрия Касперовича

Силовики задержали члена сейма «Консервативной Христианской Партии — Беларуский Народный Фронт» Дмитрия Касперовича, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Правозащитники предполагают, что Касперович вернулся в Беларусь из Польши, где жил в последнее время. Подробности и причины его задержания неизвестны.

Активист был кандидатом в депутаты Палаты представителей от партии БНФ в 2019 году. В 2006 году Касперовича приговорили к пяти месяцам ареста по обвинению в хулиганстве (статья 339 УК) — активист вывесил бело-красный белый флаг на здании Мингорисполкома.