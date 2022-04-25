Адвокат Игорь Костюк не прошел аттестацию в Минюсте

Адвокат Игорь Костюк не прошел аттестацию в Министерстве юстиции, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Игорь Костюк защищал интересы молодечненца Павла Пескова, приговоренного к трем годам и трем месяцам колонии за сопротивление милиции в 2020 году.

По информации правозащитников, 21 апреля Минюст решил, что шестеро беларуских адвоктатов не могут продолжать работу «по причине недостаточной квалификации». В этот день аттестацию не прошла и адвокат Мария Колесова-Гудилин. Она защищала интересы блогера Эдуарда Пальчиса, модератора соцсетей «Страны для жизни» Дмитрия Попова, бывшего следователя Евгения Юшкевича и певца Тимы Белорусских.