Суд над девятью анархистами и правозащитницей Марфой Рабковой объявили закрытым

В Минском городском суде начался процесс по делу «Революционного действия», сообщает правозащитный центр «Вясна».

По ходатайству прокурора Романа Бизюка суд объявили закрытым. По его словам, в материалах уголовного дела имеются материалы экстремистского содержания. Дело рассматривает судья Сергей Хрипач.

Фигурантов дела обвиняют по десяти статьям, среди которых создание и участие в преступной организации (часть 1 и часть 2 статьи 285 УК), создание экстремистского формирования (часть 1 и 3 статьи 361-1 УК) и другие.

Согласно материалам дела, c 2005 по 2020 год неустановленные лица при участии 31-летнего анархиста Александра Францкевича 26-летней правозащитницы Марфы Рабковой объединили «ряд организованных преступных групп»: «Революционное действие», «Народная самооборона» и «Революцiйна дiя». У групп были «автономные ячейки в регионах со своими неформальными лидерами», для их деятельности формировались «общаки», был создан интернет-магазин для продажи «экстремистской литературы, одежды и иной атрибутики». Эти объединения, по версии следствия, вошли в состав «международной преступной организации» в качестве ее структурных подразделений.

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По данным следствия, Францкевич и Рабкова были организаторами поджога налоговой инспекции Гомельского района в марте 2017 года с использованием «коктейлей Молотова».

Александр Францкевич — анархист, ранее осужденный за «нападения на административные здания с коктейлями Молотова и взлом сайта Новополоцкого райисполкома».

Марфа Рабкова — координаторка волонтерской службы правозащитного центра «Вясна». До задержания она занималась мониторингом судов и фиксацией фактов пыток в местах лишения свободы. Рабкова отрицает участие в «Революционноном действии».