«Белсат» и «Наша ніва»: силовики задержали министра лесного хозяйства Виталия Дрожжу, приемная: министр на больничном

Сотрудники ГУБОПиК задержали министра лесного хозяйства Виталия Дрожжу, сообщает «Наша ніва». Ранее со ссылкой на два независимых источника о задержании написал «Белсат».

В приемной министерства журналистам Zerkalo не подтвердили информацию о задержании и ответили, что Дрожжа на больничном. Пресс-секретарь министерства Анастасия Мацкевич отказалась комментировать информацию о задержании «экстремистским ресурсам».

5 апреля 2018 года Виталий Дрожжа назначен Министром лесного хозяйства. До этого он с 2008 по 2013 руководил Бобруйским лесхозом. С 2013 года до апреля 2018 года работал гендиректором Национального парка «Браславские озера».