Госбюро расследований Украины инициировало национализацию беларуского судна «Надежда» и сухогрузной баржи

Государственное бюро расследований Украины инициировало национализацию беларусских судов, найденных в акватории Измаильского порта в Одесской области. Об этом говорится на сайте ведомства.

Следователи госбюро расследований Украины в Николаеве вместе с сотрудниками погранслужбы и морской охраны обнаружили беларуское судно «Надежда» и сухогрузную баржу в акватории Измаильского порта в Одесской области. Как пишет ведомство расследований, суда были задействованы в логистических операциях России на реке Дунай.

Сотрудники ГБР передали суда в администрацию морских портов Украины и инициировали их национализацию.

