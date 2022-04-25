В Беларуси с сентября две литовские школы обязали перейти на беларуский или русский языки обучения

С сентября две литовские школы в Беларуси будут обязаны отказаться от преподавания на литовском языке и перейти на русский или беларуский, сообщает издание BNS.

—От белорусской стороны поступило сообщение, что с 1 сентября все школы для нацменьшинств должны выбирать язык обучения — русский или беларуский, — рассказал замминистра иностранных дел Эгидиюс Мейлунас.

По его словам, литовский язык останется только предметом.

В настоящее время в Беларуси есть две литовские школы. В Пелясской учится 127 учеников и работает 23 учителя, в Рымдзюнской учится 82 школьника и работает 18 учителей.

Ранее издание Rzeczpospolita писало о том, что польские школы переводят на беларуский язык. По информации издания, чиновники ссылались на обновленный Кодекс об образовании.

Согласно 90 статье Кодекса, основными языками обучения и воспитания в Беларуси являются государственные языки — беларуский и русский.