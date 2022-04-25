Менеджерку TAM.by приговорили к 1 году и 4 месяцам колонии и отпустили в зале суда

Суд Московского района Минска приговорил экс-менеджерку TAM.by Дарью Данилову к 1 году и 4 месяцам колонии по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), сообщает Zerkalo.

Девушке зачли срок, проведенный в СИЗО, и освободили ее в зале суда.

Данилову задержали 18 мая 2021 года. На тот момент она работала директоркой IT-компании Rocket Data, но беларуские медиа связывали задержание с «делом TUT.by». 28 мая ей предъявили обвинение, однако в чем именно и по какой статье УК Данилову обвиняли, тогда не сообщалось.

Проект TAM.by — каталог беларуских компаний и организаций, изначально проект создавался на площадке TUT.by, а в 2015 году переехал на отдельный сайт.

13 августа 2021 года суд признал информационную продукцию TUT.by, а также новый проект бывшей команды издания Zerkalo и его соцсети экстремистскими ресурсами. В мае того же года в офисах «ТУТ БАЙ МЕДИА» и связанных с медиахолдингом hoster.by и av.by, а также у журналистов и главного редактора издания прошли обыски. КГК возбудил уголовное дело по статье о неуплате налогов, сайт и счета TUT.by заблокировали.