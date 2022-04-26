Провластные телеграм‑каналы сообщили об уголовном деле против тиктокера Андрея Белявского

Провластный телеграм-канал «Обратная сторона» опубликовал видео с бобруйским тиктокером Андреем Белявским («У меня вопрос») и утверждает, что против него возбуждено уголовное дело об оскорблении Лукашенко (статья 368 УК). Это сообщение репостнул другой провластный телеграм-канал «Желтые сливы».

К сообщению «Обратной стороны» прилагается видеозапись с задержанием Белявского омоновцами. После монтажной склейки тиктокер рассказывает на камеру, что его задержали за «изготовление и распространение видеороликов в сети Tiktok».

«Ролики носили оскорбительный характер по отношению к президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко. Я раскаиваюсь в содеянном, искренне. Приношу извинения. Всем хочу сказать, кто планировал или занимался такой деятельностью: не нужно этого делать, потому что дойдут до каждого и всех найдут. Поэтому не рекомендую этим заниматься», — говорит Белявский.

25 апреля о задержании тиктокера сообщал правозащитный центр «Вясна». По информации центра, Белявского задержали на работе. На его аккаунт подписаны более 100 000 человек.