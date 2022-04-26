«Наша Нiва»: экс‑доцентку МГЛУ Наталью Дулину арестовали на 15 суток за «распространение экстремистских материалов»

Суд Ленинского района Минска арестовал экс-доцентку МГЛУ и активистку забастовочного движения Наталью Дулину на 15 суток по статье о распространении «экстремистских» материалов (статья 19.11 КоАП), сообщает «Наша Нiва».

Утром имя Дулиной появилось в телеграм-канале «Списки задержанных».

Ранее экс-доцентка отбыла 15 суток ареста за участие в антивоенной акции 27 февраля.

В октябре 2020 года Наталью Дулину уволили из МГЛУ за участие в университетской забастовке. В университете она работала на кафедре итальянского языка.