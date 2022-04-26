В Молдове созвали экстренное заседание Совбеза из‑за терактов в непризнанном Приднестровье

Президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Совета безопасности «в связи с инцидентами» в Приднестровье, сообщается на ее официальном сайте.

По версии властей непризнанного Приднестровья, за последние сутки в стране зафиксировали три теракта: нападение на здание министерства госбезопасности в Тирасполе, воинскую часть в Парканах и взрывы на вышках связи вблизи поселка Маяк.

В связи с этим они провели экстренное заседание Совбеза и объявили о «красном» уровне террористической опасности в республике. На въезде в города Приднестровья установят блокпосты, школы до конца учебного года переводят на дистанционное обучение. Также отменен парад на 9 мая.

22 апреля замкомандующего войсками Центрального военного округа России Рустам Миннекаев сказал, что на втором этапе «спецоперации» армия установит контроль на югом Украины: «Это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».