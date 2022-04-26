Против музыканта «Крамбамбулі» и Pomidor/off возбудили уголовное дело о клевете

Против музыканта групп Pomidor/off, «Крамбамбулі» и Zet Владислава Плющева возбудили уголовного дело о клевете (статья 188 УК), сообщает «Беларуская рада культуры» в своем телеграм-канале.

Подробностей уголовного дела пока нет.

12 апреля имя музыканта появилось в списке задержанных, который составляют волонтеры. Тогда же стало известно, что его арестовали на 25 суток. Как уточняет «Беларуская рада культуры», в опубликованных провластными телеграм-каналами видео Плющев сказал, что ходил на протесты, был подписан на «экстремистские» телеграм-каналы и репостил информацию из них, а также зарегистрировался в плане «Перамога».