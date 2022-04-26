В Орше милиция задержала пятерых подростков, которые нападали на закладчиков и снимали это на видео

В Орше милиция задержала пятерых подростков, которые избивали закладчиков наркотиков и снимали это на видео, сообщает пресс-служба МВД.

Как утверждает ведомство, подросткам от 14 до 20 лет, среди них есть также 18-летняя девушка. Они, по версии милиции, «без жалости и с особой жестокостью» били закладчиков, которые «впали в немилость у администраторов наркомаркетов».

Они использовали при нападении металлическую биту и деревянные палки, а свои действия подростки записывали на телефон и отправляли куратору, за что должны были получить деньги.

На видео, опубликованном МВД, один из задержанных со скрытым лицом говорит, что они «били наркоманов, которые кидают людей на наркотики». На уточняющий вопрос он подтвердил, что речь о закладчиках. Другой подросток, чье лицо также скрыто, сказал, что участвовал в нападениях с целью заработать, но деньги не получил.

Как уточняет МВД, по предварительной информации преступления совершались в Орше и Витебске. У потерпевших зафиксированы переломы черепа, ребер, ссадины и ушибы.

Пресс-служба министерства пишет, что известно о четырех фактах насилия и трех потерпевших.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения группой лиц (часть 2 статьи 147 УК), четырех молодых людей заключили под стражу. Также у подозреваемых прошли обыски, силовики изъяли мобильные телефоны, одежду, биту и деревянные палки.