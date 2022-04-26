Бывший председатель Верховного совета и первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич попал в реанимацию из-за осложнений после коронавируса, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на его жену.

По ее словам, 87-летний Шушкевич месяц назад переболел омикроном и теперь попал в реанимацию из-за последствий ковида.

В 1991-1994 годах Станислав Шушкевич работал председателем Верховного Совета 12-го созыва. 8 декабря 1991 года он в качестве представителя Беларуси подписал Беловежские соглашения, которые констатировали конец существования СССР. Сейчас Шушкевич также член-корреспондент Академии наук.