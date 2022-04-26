«Вясна»: обвиняемого в «разжигании вражды» экс‑следователя Стороженко после задержания избивали сотрудники ГУБОП

Бывший сокамерник экс-следователя Никиты Стороженко, обвиняемого в «разжигании вражды» (часть 3 статьи 130 УК) за «слив» данных силовиков «протестному телеграм-каналу», рассказал, что после задержания Стороженко избивали сотрудники ГУБОП, пишет правозащитный центр «Вясна».

Как сообщают правозащитники, Стороженко, уволившегося в знак протеста после президентских выборов, задержали 1 февраля в торговом центре в Минске. Сокамерник бывшего следователя, который находился с ним в карцере ИВС Окрестина, рассказал центру, что в тот же день Стороженко доставили туда сильно избитым.

«Когда Никита пришел в камеру, то был очень напуган, потому что его пугали тем, что отправят в камеру к “петухам” и где его будут избивать. Пугали, что из-за того, что работал следователем, отправят его к “матёрым”. Мы когда увидели, что он избитый, поняли, что он никакой не подставной. Мы понимали, что чувствует человек в такие минуты, поэтому аккуратно себя с ним вели. Его напугали 12-летним сроком», — рассказал сокамерник Стороженко.

По его словам, экс-следователь «был весь синим: от конца позвоночника и почти до пяток».

«У него были даже не синие, а темно-фиолетовые ноги. На лице и на голове были ссадины, следы от наручников. Никита рассказывал, что били ногами, дубинками, наматывали тряпку на голову, одевали мусорное ведро на голову и били по ведру, чтобы следов побоев не оставалось. Но все равно у него было рассечение на носу, возле уха была большая ссадина. Видно, по носу ему попало нормально, потому что он еще и красный был. Также у него были опухшие губы, ссадина на подбородке», — сказал он.

По информации сокамерника Стороженко, экс-следователя избивали сотрудники ГУБОП: «Они вообще любят больше всех избивать айтишников и тех, кто «сливает» информацию».

Также, рассказал сокамерник, Стороженко говорил, что «после выборов его назначили расследовать дело 16-летнего парня».

Правозащитники предполагают, что речь о Тимуре Мицкевиче, которого вечером 12 августа 2020 года возле метро «Каменная горка» задержали силовики, после чего из РУВД он на скорой попал в реанимацию с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, открытым переломом скуло-орбитального комплекса и множественными ушибами по телу. После того как СК вызвал Мицкевича на допрос по делу о массовых беспорядках, его вновь госпитализировали в больницу, откуда он исчез и нашелся только спустя четыре месяца в Чехии.

По словам сокамерника, по статье 130 УК Стороженко удерживали в ИВС только трое суток, после этого его перевели в СИЗО-1, но его там в первый раз не приняли из-за сильных побоев. После этого силовики отвозили экс-следователя в больницу. Со второго раза его приняли в СИЗО-1, где он сейчас находится.

В августе 2020 года Стороженко публично объявил о своем увольнении из СК в знак протеста против действий власти.

«Увольняться было тяжело, понимая что ждёт огромный долг за обучение и есть семья, но выполнять то, что противоречит совести ещё тяжелее. Я не хочу отправлять в архив материалы проверок, которые должны быть уголовными делами. Честных сотрудников в наших органах много, но они зажаты рамками приказов и долгов перед государством. Коллеги, если читаете это, ответьте себе на один вопрос: сможете ли Вы сказать "Честь имею". Я смог, моя совесть чиста», — написал он.

По информации «Вясны», следователю инкриминируют также мошенничество (статья 209 УК) за сотрудничество с фондами солидарности и сбор денег на погашение задолженности за обучение в Академии МВД, которая его распределила на работу в СК.