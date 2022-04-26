ГУБОП задержал троих студенток за тиктоки с цитатой Лукашенко о «нападении на Беларусь»

Телеграм-канал ГУБОП опубликовал три видеоролика с задержанными студентками, которые записывали тиктоки с цитатой Лукашенко о «нападении на Беларусь».

Двое из студенток называют местом учебы Минский государственный архитектурно-строительный колледж. Третья студентка не уточняет, где учится.

«Студентки и просто "творческие личности" решили хайпануть и потроллить государство, чтобы набрать себе подписчиков в "Tik-Toke"– оказались в ГУБОП. На Революционной, 3 девушкам подсказали более правильное направление развития их социальных сетей, объяснив возможные негативные последствия. Выяснено, что студентки участвовали в акциях протеста в 2020 году, принято решение не ломать им судьбы и оставить на свободе», — пишет телеграм-канал.

В своем посте ведомство ссылается на сообщение телеграм-канала «БЕЛАРУСКА "ТОПИТ"», с тремя прикрепленными тиктоками. В двух из них обыгрывается ставшая мемом цитата Лукашенко: «А я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение».

Героиня третьего тиктока записала его, вероятно, во время протестных маршей 2020 года — на видео она идет с бело-красно-белым флагом и шутит про побег от сотрудников ОМОН.