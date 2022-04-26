«Зеркало»: с режиссером спектакля «Цiль», в котором актеры выкрикивали «Жыве Фландрыя!», не продлили контракт

Михаилу Краснобаеву, режиссировавшему спектакль «Цiль», во время которого актеры выкрикивали «Жыве Фландрыя!», не продлили контракт. Об этом пишет «Зеркало» со ссылкой на сотрудников витебского Национального театра имени Якуба Коласа, где в ноябре 2021 года проходила премьера спектакля.

В ноябре 2021 года «Зеркало» сообщало, что из Национального театра имени Якуба Коласа уволили актеров, которые сыграли в «Ціле». Сам спектакль отменили сразу после премьеры.

Также издание писало, что контракт не продлили и с директором театра Александром Старых, который руководил им последние семь лет.

По информации «Зеркала», спектакль отменили сразу после премьерного показа 21 ноября. На премьере присутствовали чиновники из Минкульта, в том числе и министр Анатолий Маркевич. Издание со ссылкой на неназванных сотрудников театра писало, что «чиновникам спектакль не понравился»

«Особенное раздражение у них вызвали использование на сцене красных лент и выкрики со сцены "Жыве Фландрыя!"» — уточнялось в новости.

«Цiль» — постановка пьесы российского драматурга Григория Горина по мотивам романа «Тиль Уленшпигель» бельгийского писателя Шарля Де Костера. Он рассказывает о борьбе фламандцев против испанского владычества в XVI веке. «И да здравствует Фландрия!» — рефрен из «Злой песни», написанной композитором Геннадием Гладковым и бардом Юлием Кимом специально для пьесы Горина.