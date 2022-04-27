Силовики задержали преподавателя БГТУ

Силовики задержали старшего преподавателя кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ Дмитрия Жука, пишет «Салідарны БДТУ».

По информации телеграм-канала, преподавателя задержали 21 апреля. В чем его обвиняют — неизвестно.

Дмитрий Жук работал в БГТУ в должности ассистента кафедры экономической теории и маркетинга с 2000 года, в 2011 году он стал старшим преподавателем кафедры.

Обновлено и исправлено в 13:15. Согласно первому сообщению «Салідарны БДТУ», сотрудники ОМОН задержали Дмитрия Жука сегодня во время пары за «финансирование терроризма». Позже авторы телеграм-канала уточнили информацию — оказалось, что сегодня задержали другого преподавателя, имя которого пока не сообщается, а Жук был задержан еще 21 апреля.