Депутаты приняли законопроект, позволяющий внутренним войскам применять боевую технику во время массовых беспорядков
Депутаты приняли законопроект, позволяющий внутренним войскам применять боевую технику во время массовых беспорядков
27 апреля 2022, 14:33
 
 
 
 
 

Депутаты Палаты представителей приняли во втором чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам деятельности внутренних войск МВД», сообщает «Белта».

Законопроект, в частности, наделяет внутренние войска полномочиями на применение боевой и специальной техники «для пресечения массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка либо действий, направленных на разрушение или уничтожение имущества всех форм собственности».

В нынешней редакции военнослужащим внутренних войск разрешается применять оружие в случае, «если другие способы и средства в обеспечении их выполнения оказались неэффективными».

     
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