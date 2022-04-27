Депутаты приняли законопроект, позволяющий внутренним войскам применять боевую технику во время массовых беспорядков

Депутаты Палаты представителей приняли во втором чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам деятельности внутренних войск МВД», сообщает «Белта».

Законопроект, в частности, наделяет внутренние войска полномочиями на применение боевой и специальной техники «для пресечения массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка либо действий, направленных на разрушение или уничтожение имущества всех форм собственности».

В нынешней редакции военнослужащим внутренних войск разрешается применять оружие в случае, «если другие способы и средства в обеспечении их выполнения оказались неэффективными».