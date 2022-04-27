Главу независимого профсоюза «Нафтан» Ольгу Бритикову пятый раз подряд арестовали на 15 суток

Суд в Новополоцке пятый раз подряд арестовал на 15 суток главу независимого профсоюза «Нафтан» Ольгу Бритикову, сообщает правозащитный центр «Вясна». Протокол составили по статье о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП).

По сообщению правозащитников, Бритикову задержали 27 февраля на избирательном участке за фотографирование бюллетеня. За это ее арестовали на 15 суток. Через несколько дней суд добавил ей еще 15 суток за прикрепленный к куртке антивоенный лозунг «Нет войне» на трех языках — беларуском, русском и английском.

Третьи 15 суток она получила за те же лозунги, которые были написаны на бумаге и выставлены в окнах ее квартиры. По словам правозащитников, на суде она рассказала о том, что на обратной стороне были написаны молитвы.

13 апреля Бритикова должна была выйти на свободу, но ее вновь арестовали на 15 суток. На этот раз за пост со словами «Нет войне» в инстаграме.

За что был составлен пятый протокол правозащитники не сообщают.