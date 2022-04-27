«Желтые сливы»: таксист отказался везти российского военного; его задержали и обвинили в сливе видео передвижений военной техники

В Борисове силовики задержали таксиста, который отказался везти российского военного. Водителя обвиняют в содействии экстремистской деятельности (статья 361-4 УК) за видео с передвижениями военной техники, пишет анонимный телеграм-канал «Желтые сливы».

В видео, записанном силовиками, таксист говорит, что «задержан за то, что сбросил в группу "Реальная Беларусь" видео с изображением военнослужащих». Он добавляет, что с августа 2020 года подписан на каналы Nexta, Nexta Livе и «Реальная Беларусь».

«От себя лично хочу принести извинения военнослужащим, которые принимают участие в спецоперации на территории Украины», — говорит задержанный.

13 апреля на ютубе появился ролик с заголовком «Белорусский таксист отказался везти российского военного, потому что он оккупант». «Пока не выведут войска, мы вас не возим, обращайтесь к своему руководству», — говорил водитель.