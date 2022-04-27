Прокуратура приостановила деятельность профсоюза работников «Гродно Азот» и хочет признать ее экстремистской

Прокуратура Гродненской области приостановила деятельность Белорусского Независимого профсоюза работников «Гродно Азот» и направила заявление о признании организации экстремистской, ее запрета и ликвидации, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По сообщению ведомства, организацией был создан чат, в который входили ее члены и руководство. Решением суда Ленинского района Гродно чат признан «экстремистскими материалами».

По мнению ведомства, деятельность профсоюза «противоречила требованиям законодательства», была «сопряжена с распространением экстремистских материалов и публичных призывов к забастовкам с выдвижением политических требований».