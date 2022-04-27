Военная полиция Польши задержала беларуса и россиянина по обвинению в шпионаже

Военная полиция в Белостоке задержала беларуса и россиянина по обвинению в шпионаже в пользу иностранной разведки, сообщает портал tvp.info.

Как пишет tvp.info, мужчин задержали 21 и 22 апреля. По данным службы военной контрразведки, беларус и россиянин собирали информацию о воинских частях, кадровой ситуации, а также о подразделениях союзных сил Польши. Задержанные долгое время жили в Польше, рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры в Варшаве.

Суд арестовал беларуса и россиянина на три месяца.

6 апреля издание Wyborcza сообщала об аресте двух беларусов, которым предъявили аналогичное обвинение.