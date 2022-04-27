Работника железной дороги задержали за содействие «экстремизму» из‑за видео с российской военной техникой

В Гомеле силовики задержали 43-летнего работника железной дороги Александра Лученовича, сообщает ТРК Гомель. По информации телеканала, его обвиняют в содействии «экстремистской» деятельности (статья 361-4 УК) из-за видео с российской военной техникой.

В сюжете говорится, что гомельчанин передал «ценную информацию телеграм-каналу, который финансируется из-за границы». Задержанный снял на видео российскую технику на улицах Гомеля и «поделился с интернет-ресурсом, цель которого — раскачать ситуацию в Беларуси», утверждает телеканал.

Лученович рассказал журналистам ТРК Гомель, что не знал, для чего в интернете собирают информацию о перемещении военной техники, и не был подписан на телеграм-канал, администраторам которого он отправил видео.

«Меня все устраивает в Беларуси, я очень рад, что у нас не происходит никаких военных действий», — добавил он.