Беларуский «Альфа-Банк» приостанавливает международные переводы в долларах с 6 мая, сообщила пресс-служба банка в телеграме.

«Нам жаль вновь сообщать вам такие новости. Но несмотря на то, что Альфа-Банк в Беларуси не находится в санкционном списке, Citibank принял решение закрыть наш корреспондентский счёт», — сказано в сообщении.

Как пишет пресс-служба, сейчас банк ищет новых партнеров и ведет переговоры с другими банками, чтобы восстановить международные расчеты в долларах США. При этом международные платежи в евро, а также платежи и переводы в долларах внутри Беларуси продолжают работать.