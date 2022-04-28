Брестчанина осудили на 3 года колонии за комментарий «Хороший кгбшник — мертвый кгбшник» о перестрелке в Минске

Брестский областной суд приговорил к 3 годам колонии общего режима местного жителя Владимира Огиевича за комментарий о погибшем в перестрелке с айтишником Андреем Зельцером сотруднике КГБ, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Светлана Кременевская признала Огиевича виновным в разжигании розни (статья 130 УК).

По версии следствия, 29 сентября, на следующий день после перестрелки, молодой человек оставил комментарий «Хороший кгбшник — мертвый кгбшник)» в группе «Онлайн Брест» во «Вконтакте».

КГБ сообщил о гибели сотрудника при задержании в Минске

Спустя три часа Огиевича задержали силовики. С телефона брестчанина сделали скриншоты, а сам комментарий потребовали удалить. После этого мужчину заключили под стражу до суда.

На суде обвиняемый признал, что написал тот комментарий, но отрицал мотив в разжигании розни и «героизации Зельцера». По словам Огиевича, он посчитал видео перестрелки постановочным и перефразировал название фильма «Хороший коп — мертвый коп».

Адвокат Огиевича отметил, что в материалах дела имеется судебная психолого-лингвистическая экспертиза, которая описала комментарий как «негативный», но не «оскорбительный» или «героизирующий Зельцера».

Прокурор запросила для обвиняемого 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Ровно такое решение и вынесла судья Светлана Кременевская.

28 сентября в Минске во время перестрелки в квартире по улице Якубовского погибли два человека: сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк и IT-специалист Андрей Зельцер. Вскоре СК отчитался о задержании 136 человек за оскорбительные комментарии о перестрелке Андрея Зельцера с сотрудниками КГБ. Против них возбуждены уголовные дела по статьям о разжигании социальной вражды (статья 130 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК).

В январе 2022 года суд приговорил могилевчанина к 2 годам колонии за оскорбление погибшего сотрудника КГБ. В апреле брестчанина осудили на 3 года колонии и 3 200 рублей штрафа за три комментария о Лукашенко и «деле Зельцера».