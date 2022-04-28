Активиста партии БСДП Ивана Савтина освободили из СИЗО в Калининграде; он пробыл там больше года

26 апреля активиста партии Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Ивана Савтина освободили из СИЗО в Калининграде, сообщает сама партия.

По информации его однопартийцев, Савтина задержали в Калининграде год назад по запросу беларуских силовиков. Активист проходил по четырем статьям УК, в том числе по «терроризму». Конкретные номера статей не уточняются.

Как утверждает БСДП, три из четырех статей сняли в результате проверки российский стороной. Обвинение в мошенничестве Савтину до сих пор не предъявили.

Как год назад передавало издание «Радыё Свабода», среди вменяемых Савтину статей — «Заведомо ложное сообщение об опасности» (статья 340 УК) и клевета (статья 188 УК). Его адвокат Мария Бонцлер тогда рассказала журналистам, что активиста задержали на пограничном переходе при попытке въезда в Польшу.

Теперь Иван Савтин находится в Калининграде под подпиской о невыезде. Как активист сказал своим однопартийцам, ему «очень помогло обращение в Европейский суд по правам человека, к нему прислушались в России».