На госТВ рассказали детали дела троих бобруйчан, которых задержали со стрельбой за «теракт» на железной дороге

На телеканале «Беларусь 1» показали сюжет о деле трех бобруйчан, которым вменяют теракт на железной дороге, и показали задержанную в начале апреля директорку вильнюсского печатного центра Алесю Буневич.

В эфире все трое задержанных — Дмитрий Климов, Владимир Аврамцев и Евгений Минкевич — на камеру рассказали о подготовке «диверсии» на железной дороге и моменте их задержания. Их задержали в самом начале апреля, но МВД публично рассказало об этом только 6 числа.

Ведущая телеканала Ксения Лебедва называет Климова главой группы и утверждает, что ранее он зарегистрировался в плане «Перамога», откуда ему и поступила задача поджечь релейный шкаф возле железной дороги.

Сам Климов сказал в эфире, что изначально у него спросили, может ли он купить радиостанции, чтобы забрать закладку в Минском районе. Закладкой был тяжелый металлический предмет, но ни Климов, ни ведущая конкретно не называют, что это. Фотографии предмета в эфире заблюрены. Ведущая утверждает, что это изделие, с помощью которого можно пустить с рельсов поезд.

Бывший милиционер, спортсмен и водитель. Что известно о трех бобруйчанах, которых со стрельбой задержали за подготовку «диверсии» на железной дороге

Климов говорит, что кроме поджога шкафа от него требовалось закопать этот предмет и рацию в любом месте и отправить координаты BYPOL. В обмен предлагалась помощь с побегом в Литву.

По словам Климова, группу задержали, когда они ехали закапывать предметы. Самому мужчине прострелили ногу. При разговоре на камеру он стоит без поддержки и хромает при передвижении.

Как утверждается, Владимир Аврамцев вместе с Климовым предварительно ездил осмотреться на место поджога релейного шкафа. В эфире показывают кадры «оперативной съемки», на которой двое мужчин выносят из гаража мешок с каким-то предметом.

Евгений Минкевич сказал, что Климов и Аврамцев попросили отвезти их в Гродно, так как они собрались в Литву.

Далее в эфире показывают, как Климов общается по телеграму с человеком, которого представляют как Олега Метелицу. Утверждается, что он координирует побег группы и договаривается с литовскими спецслужбами, что молодых людей встретят после пересечения границы.

Помощницей Метелицы называют Алесю Буневич, задержанную в начале апреля. Ведущая госТВ утверждает, что девушка арендовала усадьбу в приграничной зоне, провела разведку на местности, сделала закладку с тремя сим-картами и сняла видео обо всем этом. Далее видео отправили Климову, часть записи показали в эфире.

Сама Буневич на камеру показала местность, где «проводила разведку» и оставила закладку, и рассказала, что должна была «отправить» молодых людей, когда они подъедут к границе.

Ведущая в эфире говорит, что Буневич и Метелица — агенты литовских спецслужб, поэтому их действия считаются госизменой, а сама Буневич также занималась «пособничеством в совершении акта терроризма». Официально о том, по каким статьям УК она подозревается, не сообщалось. Правозащитники ранее утверждали, что Буневич обвиняют в акте терроризма группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 289 УК).

Также ведущая утверждает, что Климову, Аврамцеву и Минкевичу грозит статья терроризм и от 8 до 20 лет колонии. Ровно такое наказание предусматривается по части 2 статьи 289 УК.