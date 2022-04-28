На госТВ рассказали детали дела троих бобруйчан, которых задержали со стрельбой за «теракт» на железной дороге
На госТВ рассказали детали дела троих бобруйчан, которых задержали со стрельбой за «теракт» на железной дороге
28 апреля 2022, 23:35
 
 
 
 
 

На телеканале «Беларусь 1» показали сюжет о деле трех бобруйчан, которым вменяют теракт на железной дороге, и показали задержанную в начале апреля директорку вильнюсского печатного центра Алесю Буневич.

В эфире все трое задержанных — Дмитрий Климов, Владимир Аврамцев и Евгений Минкевич — на камеру рассказали о подготовке «диверсии» на железной дороге и моменте их задержания. Их задержали в самом начале апреля, но МВД публично рассказало об этом только 6 числа.

Ведущая телеканала Ксения Лебедва называет Климова главой группы и утверждает, что ранее он зарегистрировался в плане «Перамога», откуда ему и поступила задача поджечь релейный шкаф возле железной дороги.

Дмитрий Климов. Кадр из видео: «Беларусь 1»

Сам Климов сказал в эфире, что изначально у него спросили, может ли он купить радиостанции, чтобы забрать закладку в Минском районе. Закладкой был тяжелый металлический предмет, но ни Климов, ни ведущая конкретно не называют, что это. Фотографии предмета в эфире заблюрены. Ведущая утверждает, что это изделие, с помощью которого можно пустить с рельсов поезд.

Климов говорит, что кроме поджога шкафа от него требовалось закопать этот предмет и рацию в любом месте и отправить координаты BYPOL. В обмен предлагалась помощь с побегом в Литву.

По словам Климова, группу задержали, когда они ехали закапывать предметы. Самому мужчине прострелили ногу. При разговоре на камеру он стоит без поддержки и хромает при передвижении.

Владимир Аврамцев. Кадр из видео: «Беларусь 1»

Как утверждается, Владимир Аврамцев вместе с Климовым предварительно ездил осмотреться на место поджога релейного шкафа. В эфире показывают кадры «оперативной съемки», на которой двое мужчин выносят из гаража мешок с каким-то предметом.

Евгений Минкевич сказал, что Климов и Аврамцев попросили отвезти их в Гродно, так как они собрались в Литву.

Евгений Минкевич. Кадр из видео: «Беларусь 1»

Далее в эфире показывают, как Климов общается по телеграму с человеком, которого представляют как Олега Метелицу. Утверждается, что он координирует побег группы и договаривается с литовскими спецслужбами, что молодых людей встретят после пересечения границы.

Помощницей Метелицы называют Алесю Буневич, задержанную в начале апреля. Ведущая госТВ утверждает, что девушка арендовала усадьбу в приграничной зоне, провела разведку на местности, сделала закладку с тремя сим-картами и сняла видео обо всем этом. Далее видео отправили Климову, часть записи показали в эфире.

Сама Буневич на камеру показала местность, где «проводила разведку» и оставила закладку, и рассказала, что должна была «отправить» молодых людей, когда они подъедут к границе.

Алеся Буневич. Кадр из видео: «Беларусь 1»

Ведущая в эфире говорит, что Буневич и Метелица — агенты литовских спецслужб, поэтому их действия считаются госизменой, а сама Буневич также занималась «пособничеством в совершении акта терроризма». Официально о том, по каким статьям УК она подозревается, не сообщалось. Правозащитники ранее утверждали, что Буневич обвиняют в акте терроризма группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 289 УК).

Также ведущая утверждает, что Климову, Аврамцеву и Минкевичу грозит статья терроризм и от 8 до 20 лет колонии. Ровно такое наказание предусматривается по части 2 статьи 289 УК.

     
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