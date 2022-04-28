Против оршанского журналиста и правозащитника Игоря Казмерчака возбудили уголовное дело об оскорблении Лукашенко

Против оршанского правозащитника и журналиста Игоря Казмерчака возбудили уголовное дело об оскорблении Александра Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), пишет правозащитный центр «Вясна» со ссылкой на самого Казмерчака.

«Интересно то, что завели дело 1 апреля — в день дурака. Или меня так поздравили. Думал, что-то оригинальное придумают, потому что раньше уже заводили за распространение порнографии, фальшивомонетничество и неуплату налогов», — сказал журналист.

26 ноября 2021 года прокуратура Витебской области распорядилась заблокировать новостной сайт orsha.eu, редактором которого он работает.

8 июля того же года Казмерчаку приходили с обыском сотрудники ДФР. Самого журналиста задержали, он стал подозреваемым по делу об осквернении сооружений и порче имущества (статья 341 УК). Позже он вышел на свободу. 14 июля к нему опять пришли с обыском.

Позже в Орше прошел обыск в «Цудоўнай краме», которая принадлежит Казмерчаку. 20 июля он сообщил о закрытии магазина.

23 июля стало известно, что уголовное дело против Казмерчака закрыли.