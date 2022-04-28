Жителя Кобрина приговорили к 1,5 годам химии за фото, где он показывает «фак» телевизору с Лукашенко

Суд Кобринского района приговорил местного жителя Дениса Киселева к 1,5 годам химии по обвинению в оскорблении Александра Лукашенко (часть 1 статья 368 УК) за фотографию, на которой он показывает «фак» телевизору, транслирующему новогоднее выступление Лукашенко, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Приговор Киселеву вынесли 25 апреля, однако правозащитникам стало известно о нем только сейчас.

Как пишет «Вясна», Киселев выложил фото в закрытый телеграм-чат «Кобрин Для Жизни Чат» 1 января 2022 года. 12 января мужчину задержали, а 14 января поместили под домашний арест.

Помимо назначенных судом 1,5 лет химии у Киселева также конфисковали телефон, с которого было сделано фото.