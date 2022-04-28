«Зеркало»: как минимум восемь задержанных по «делу ортопедов» вышли из СИЗО под подписку о невыезде

Как минимум восемь задержанных по «делу ортопедов» вышли из СИЗО под подписку о невыезде и неразглашении, а некоторые из них вернулись на рабочие места, пишет «Зеркало».

Как утверждает издание, под подписку о неразглашении вышел бывший заведующий отделением № 2 РНПЦ травматологии и ортопедии Павел Скакун — он продолжает работать в своем медучреждении, но в качестве рядового врача и в другом отделении (№ 1).

Бывший врач РНПЦ травматологии и ортопедии Андрей Пересада тоже вышел из СИЗО и сейчас работает в минской больнице №6. Также на свободе находится врач травматолог-ортопед высшей категории Евгений Талако, до задержания работавший в 11-ой ГКБ Минска, а теперь — в консультативно-поликлиническом отделении РНПЦ травматологии и ортопедии.

Бывший глава травматологического отделения районной больницы в Волковыске Евгений Савко после выхода под подписку о невыезде работает на прежнем месте, но в качестве рядового врача.

На тех же условиях освобождены из СИЗО еще четверо медиков: экс-заведующий травматологическим отделением БСМП Витебска Александр Церковский, экс-глава ортопедическим отделением РНПЦ травматологии и ортопедии Иван Минаковский, бывший главврач 11-ой больницы Минска Валерий Врублевский и заведующий реабилитационным отделением №4 этой же больницы травматолог-ортопед Олег Липницкий. При этом о месте их работы у издания сведений нет.

20 апреля издание «Наша Нiва» писало, что почти все врачи, задержанные по «делу ортопедов», «компенсировали ущерб» — после этого из СИЗО отпустили как минимум пятерых человек. Эту информацию «Медиазоне» подтверждал адвокат, знакомый с делом.

По «делу ортопедов» задержали 35 работников медучреждений и пять представителей коммерческих структур. Против них возбуждено уголовное дело о получении взятки (части 1, 2, 3 статьи 430 УК), даче взятки (часть 1 статьи 431 УК) и незаконном денежном вознаграждении (часть 1 статьи 433 УК).

По данным КГБ, врачи и руководители медучреждений получали взятки за то, что, «действуя в интересах иностранных коммерческих организаций и используя свое служебное положение», предлагали пациентам купить иностранные эндопротезы конкретных фирм.