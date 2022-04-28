Бывшего председателя Верховного совета и первого главу независимой Беларуси Станислава Шушкевича выписали из реанимации, куда он попал из-за осложнений после коронавируса, рассказала его жена Ирина изданию «Народная воля».

«Как раз сегодня его выписали из больницы. Муж еще довольно слабый, как говорят, лежащий больной. Сейчас ему нужна социальная реабилитация. Хотя, безусловно, после больницы его состояние улучшилось», — сказала она.

По словам жены политика, Шушкевич заболел коронавирусом в конце февраля — из-за плохого самочувствия его даже забирали в больницу. Примерно неделю назад он снова почувствовал недомогание: повысилась температура, появилось ощущение слабости, пропал аппетит. Тогда Ирина вызвала скорую помощь, после чего Шушкевича направили в реанимацию, но к аппарату искусственной вентиляции легких политика не подключали.

О том, что Шушкевич попал в реанимацию из-за осложнений после коронавируса, его жена сообщила 26 апреля.

В 1991-1994 годах Станислав Шушкевич работал председателем Верховного Совета 12-го созыва. 8 декабря 1991 года он в качестве представителя Беларуси подписал Беловежские соглашения, которые констатировали конец существования СССР. Сейчас Шушкевич также член-корреспондент Академии наук.