Через сервис TGStat стали доступны данные о протестных приватных чатах и их участниках

После обновления сервиса TGStat приватные чаты и их участники стали видны посторонним пользователям, заметил корреспондент «Медиазоны».

Так, во вкладке «Рейтинг Telegram-чатов» есть переключатель «приватные чаты». Там представлены «Топ-50» приватных чатов в Беларуси.

Среди них на первом месте «День когда закончится шампанское» с 2 644 участниками. На аватарке чата бело-красно-белый флаг и герб «Пагоня». Предлагается и ссылка для вступления в чат. Через строку поиска в телеграме чат найти невозможно.

Среди других приватных чатов есть чат столичного микрорайона «Брилевичи» с 500 участниками и около десятка других дворовых чатов. В каждом из них можно посмотреть «Топ активных участников» и 50 новых участников за последние 30 дней.

Как рассказали «Медиазоне» в техподдержке TGStat, сервис, в основном, собирает данные о публичных чатах.

«Приватные только если они были добавлены пользователем вручную через форму на сайте, для анализа статистики и получения отчетов. Также, если приватная ссылка чата активно используется в публичном пространстве Telegram, то сервис тоже через некоторое время ее подхватит», — ответили в техподдержке.

Так, объяснили в техподдержке, «условная группа сотрудников "Медиазоны", предназначенная для внутреннего общения с коллегами», не будет видна пользователям сервиса, если ее владелец не добавит ее вручную.