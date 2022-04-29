Беременную жену Змитра Дашкевича вызвали на допрос в СК и объявили, что она подозреваемая по уголовному делу

Жену Змитра Дашкевича Анастасию вызвали на допрос в СК и объявили, что она подозреваемая по уголовному делу по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), сообщает жена активиста.

«Когда-то я поклялась Змитру, что буду с ними в горе, и в радости. Я, конечно, не думал в тот момент, что под этими словами будет в том числе одно судебное заседание, где нас будут судить вместе. Но так получилось», — написала Анастасия Дашкевич.

У пары трое детей, Анастасия беременна четвертым.

6 апреля стало известно, что против активиста возбудили уголовное дело по статье о грубом нарушении порядка.

23 марта в квартире Дашкевича прошел обыск. 24 марта суд арестовал Дашкевича на 15 суток. За что конкретно судили Дашкевича и по какой статье — не уточнялось.

В этот же день телеграм-канал ГУБОП опубликовал пост, в котором утверждалось, что против активиста собран материал для уголовного дела о грубом нарушении порядка (статья 342 УК), а также идет работа по квалификации «других его преступных действий», в том числе «разжигания ненависти» (статья 130 УК).