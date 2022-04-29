Немецкая компания Henkel прекращает свою деятельность в Беларуси

Немецкая компания-производитель бытовой химии и косметики Henkel, владеющая брендами Schwarzkopf, Syoss и «Момент» (клей), прекращает свою коммерческую деятельность в Беларуси, следует из официального отчета на сайте компании.

«Учитывая развитие войны в Украине, в середине апреля мы решили прекратить свою деятельность в России. Кроме того, мы приняли решение прекратить свою деятельность в Беларуси», — сказано в документе.

В декабре 2021 года Henkel отказалась от сотрудничества с беларускими государственными телеканалами после публикации доклада правозащитной организации Libereco о рекламе западных компаний на госТВ.