Суд в России на три месяца продлил витеблянке Яне Пинчук срок содержания под стражей

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга на три месяца (до 31 июля) продлил срок содержания под стражей для витеблянки Яны Пинчук, обвиняемой на родине в администрировании трех «экстремистских» каналов в телеграме, рассказала «Медиазоне» ее адвокат Мария Беляева.

В Беларуси витеблянку обвиняют по пяти статьям: клевета (статья 188 УК), незаконные действия с персональными данными другого лица (часть 3 части 203-1 УК), разжигание социальной вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК), создание и руководство экстремистским формированием (часть 1 и 2 статьи 361-1 УК), призывы к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК).

18 апреля Россия одобрила запрос на экстрадицию витеблянки в Беларусь. В постановлении о выдаче указано, что, по версии следствия, она руководила тремя оппозиционными телеграм-каналами: «Витебск 97%», «Орша 97%» и «Новополоцк и Полоцк 97%»; все три признаны «экстремистскими».

Помимо этого, 22 декабря 2020 года Пинчук, считает следствие, разместила в «Орше 97%» пост с персональными данными военнослужащего Иванюшина Д.А., а 24 декабря — военнослужащих Герасичкина С.В., Зоненко С.В. и гражданина Бородина С.В., «причинив существенный вред правам и законным интересам потерпевших».

Кроме того, по версии следствия, 28 мая 2021 года Пинчук разместила в «Витебске 97%» фотографию начальника отдела охраны правопорядка и профилактики ОВД Первомайского района Витебска Склименка В.В. с подписью, содержащей «ложные и порочащие сведения» о нем, а также «обвинение в совершении тяжкого преступления».

Яну Пинчук задержали 1 ноября в ее квартире по запросу беларуских властей. Через два дня суд в Петербурге арестовал девушку до 10 декабря. На тот момент было известно, что в Беларуси Пинчук обвиняют по двум статьям — о разжигании вражды и создании экстремистского формирования. В декабре 2021 года суд в Петербурге продлил ей арест до 30 апреля.