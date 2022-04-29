Экс‑представительницу «Белсата» Ирину Славникову обвиняют по статье о создании «экстремистского формирования»

Экс‑представительница «Белсата» Ирина Славникова проходит обвиняемой по делу о создании «экстремистского формирования» (часть 1 статьи 361-1 УК), рассказал телеканалу ее отец Александр.

По словам отца Славниковой, о предъявлении экс-представительнице «Белсата» обвинения по новой статье стало известно «некоторое время назад, когда адвокат составил жалобу на задержание Ирины и ее содержание в СИЗО».

Как утверждает отец журналистки, хотя Славникова ранее сотрудничала с «Белсатом», на момент задержания она была штатной сотрудницей польского телеканала TVP.

Днем Следственный комитет уточнил, что расследование дела против Славниковой завершено. По версии следствия, Славникова «в 2020-2021 годах объединила группу граждан, которые под ее управлением и контролем создавали и размещали экстремистские материалы на многочисленных польских медиаресурсах».

«При расследовании уголовного дела получены неопровержимые доказательства, что именно она формировала состав сообщества, распределяла роли, корректировала новостную повестку, материально обеспечивала и финансировала деятельность преступной группы», — написала пресс-служба ведомства.

30 октября Славникову и ее мужа Александра Лойко задержали в аэропорту, когда они прилетели в Минск из Египта.

1 ноября суд Первомайского района столицы назначил супругам по 15 суток ареста по обвинению в «распространении экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП). Известно, что Лойко осудили за репосты трех статей «Белсата» за 2017, 2018 и 2019 годы в фейсбуке.

15 ноября суд Первомайского района Минска назначил Славниковой и ее мужу Алесандру Лойко 15 суток ареста по делу о мелком хулиганстве (статья 17.1 КоАП).

26 ноября стало известно, что Славникова проходит подозреваемой по делу о грубом нарушении порядка (статья 342 УК).

29 ноября суд арестовал Александра Лойко на 15 суток третий раз подряд. На этот раз за неповиновение должностному лицу (статья 24.3 КоАП).

3 ноября МВД признало телеканал «Белсат» и его соцсети «экстремистским формированием», в июле суд внес их в список экстремистских материалов.

Обновлено в 11:31. Добавлена информация СК о завершении расследования дела против Славниковой.