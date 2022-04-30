КГБ признал «экстремистскими формированиями» фонд спортивной солидарности и гомельское издание «Флагшток»

В обновленном списке «экстремистских формирований» появились фонд спортивной солидарности и гомельское издание «Флагшток».

КГБ признал фонд спортивной солидарности и его соцсети «экстремистским формированием» 21 апреля. Решение о включении в список «экстремистских формирований» издания «Флагшток» и его соцсетей в ведомстве приняли 26 апреля.

Фонд спортивной солидарности был создан спортсменами, которые в 2020 году выступили с требованием прекратить насилие по отношению к протестующим. Своей целью организация называет поддержку атлетов, задержанных за участие в мирных акциях протеста, исключенных из сборных, снятых с соревнований, уволенных или лишенных стипендий за выражение своей политической позиции.

«Экстремистскими формированиями» в Беларуси признаны 54 объединения, фонда, телеграм-канала и медиа. Среди них — телеканал «Белсат», информагентство «Белапан», издание «Радыё Свабода», несколько анархистских интернет-ресурсов, объединение бывших силовиков BYPOL, фонд BYSOL и другие.