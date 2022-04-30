Руководитель «Свободного профсоюза Белорусского» стал подозреваемым по уголовному делу о грубом нарушении порядка

Руководитель «Свободного профсоюза Белорусского» из Полоцка Николай Шарах стал подозреваемым по уголовному делу по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Шараха выпустили из СИЗО КГБ — он находится под подпиской о невыезде, передают правозащитники.

19 апреля прошли обыски в «Свободном профсоюзе металлистов», у председателя «Белорусского конгресса демократических профсоюзов» Александра Ярошука и его заместителя Сергея Антусевича, у председателя «Свободного профсоюза Белорусского» Николая Шараха в Полоцке, а также в квартире его дочери.

11 апреля КГБ признал «экстремистским формированием» Белорусский независимый профсоюз работников радиоэлектронной промышленности.