На стенах бывшей синагоги в Бобруйске, где теперь располагается еврейский дворик, нарисовали буквы Z

В Бобруйске неизвестные нанесли буквы Z на фасад здания бывшей синагоги на улице Чонгарской. Об этом пишет «Вечерний Бобруйск».

По утверждению издания, сначала о случившемся узнали в бобруйской еврейской общине — им сообщили об этом из Израиля, так как информация распространилась в местных пабликах. На здании синагоги нарисовали три буквы Z, пишет «Вечерний Бобруйск», отмечая, что надписи появились вечером в субботу, 30 апреля.

Хозяйка соседнего дома рассказала корреспонденту издания, что на воротах ее дома по той же улице тоже появилась буква Z.

Со стен синагоги краску попытался смыть местный житель Дмитрий но, по его словам, чтобы окончательно отмыть фасад, «нужна мойка высокого давления».

По утверждению издания, после случившегося бобруйский раввин Шауль Хабабо вызвал милицию, но к ее приезду от надписей остались только следы. Будет ли милиция проводить проверку по этому инциденту, «Вечерний Бобруйск» не уточняет.

В августе 2019 года в том числе благодаря раввину Шаулю Хабабо на месте бывшей синагоги открылся еврейский дворик.