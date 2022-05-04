ГУБОП задержал студентку БГУИР, которая «оставляла потоки оскорблений» администраторам провластных телеграм‑каналов

ГУБОПиК отчитался о задержании студентки 4 курса БГУИР, которая подрабатывала в IT-компании Overone и договаривалась о рекламе в том числе в «экстермистских» телеграм-каналах. Видео с задержанной студенткой опубликовал канал ГУБОПа «Революционная, 3».

По утверждению ведомства, студентка считала «приоритетным направлением посты на интернет-площадках, признанных экстремистскими формированиями» и игнорировала переписку с «администраторами каналов, придерживающихся государственной точки зрения», оставляя им «лишь потоки оскорблений».

Девушку задержали и привлекли к ответственности за распространение «экстремистских материалов». Телеграм-канал утверждает, что теперь ее сообщения изучает Следственный комитет.

Сама девушка на милицейском видео рассказала, что «в том числе обращалась с рекламой в экстремистские каналы "Реальная Беларусь" и Deutsche Welle».

«Когда мне написали с провластного телеграм-канала, я отказалась от сотрудничества и оскорбительно ответила. В настоящий момент задержана сотрудниками милиции», — сказала студентка.