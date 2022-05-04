«Альфа‑банк» предупредил своих клиентов, что завтра их карты могут перестать работать за границей

Беларуский «Альфа-банк» предупредил своих клиентов, что с завтрашнего дня их карты Visa и Mastercard могут перестать работать за границей. Об этом банк написал в своем телеграм-канале.

«Мы хотим предупредить вас: завтра может произойти частичное отключение наших карт Visa и Mastercard из-за позиции американских банков», — пишет команда «Альфа-банка».

По утверждению банка, с завтрашнего дня карты Visa и Mastercard могут перестать работать за границей; станет недоступна оплата приложений в зарубежных сервисах; будут недоступны переводы с карты на карту в иностранной валюте; не получится снять иностранную валюту в банкоматах и кассах беларуских банков.

Клиентам, находящимся за границей, банк рекомендует увеличить лимиты на снятие валюты и обналичить нужную сумму.

«Если у вас возникнут эти сложности, мы рекомендуем воспользоваться выпуском цифровой карты в других банках. Нам невыгодно писать об этом, но так будет честно», — пишет банк.