Детсадовцам средних и старших групп в Гродненской области будут «еженедельно или ежедневно» включать государственный гимн

Главное управление образования Гродненской области составило документ «О совершенствовании работы по патриотическому воспитанию», в соответствии с которым в средних и старших группах детских садов перед началом занятий «еженедельно или ежедневно» необходимо включать государственный гимн. Документ опубликовало издание «Зеркало».

В нем указано, что такое мероприятие вводят «в целях совершенствования работы по патриотическому воспитанию» по исполнение письма Минобразования от 8 апреля.

Согласно документу, детям будут включать гимн перед началом учебного года, а в средних и старших группах — ежедневно или еженедельно.

Главный специалист по вопросам дошкольного образования главного управления образования Гродно Анжелика Кухта объяснила, что патриотическое воспитание в Гродненской области было и раньше, но его решили активизировать «в связи с последними не совсем правильными событиями», пишет «Зеркало».

— Работа ведется в рамках гражданско-патриотического воспитания детей, так как у нас идет сейчас это направление. То есть рекомендовано включать при проведении торжественных мероприятий детям государственный гимн, — передает издание слова чиновницы.

По ее словам, решение о том, включать гимн ежедневно или еженедельно, остается за учреждением образования или районом, за которым оно закреплено.