Совет Республики одобрил законопроект о введении смертной казни за покушение на теракт

Сенаторы на заседании восьмой сессии Совета Республики одобрили законопроект о введении смертной казни за покушение на теракт, пишет «Белта»

Как сказал председатель постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец, законопроект предусматривает, что смертная казнь за приготовление и покушение может назначаться в случаях, когда преступление связано с гибелью людей.

Он уточнил, что речь идет о покушении на убийство представителя иностранного государства или международной организации для провокации международных конфликтов или войны, покушении на теракт с применением объектов атомной энергии либо химических, радиоактивных веществ, покушении на убийство государственного или общественного деятеля в связи с его государственной или общественной деятельностью для воздействия на принятие решений органами власти и устрашения населения.