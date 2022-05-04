В Бресте осудили еще 11 обвиняемых по «хороводному делу»

Суд в Бресте вынес приговор еще 11 обвиняемым по «хороводному делу», сообщает правозащитный центр «Вясна».

Обвиняемых Виталия Бритько и Людмилу Карабанюк приговорили к 3 годам химии. Еще четверо обвиняемых — Дмитрий Шамшура, Юрий Климовец, Игорь Лешкевич, Диана Ващилина — получили по 3 года домашней химии.

Остальных подсудимых (Екатерину Еремееву, Ирину Кузьменчук, Юлию Левонюк, Ларису Яхимович и Дмитрия Невмержицкого) приговорили к 2 годам домашней химии. Всем им вменяли грубое нарушение порядка (часть 1 статьи 342 УК).

Как отмечают правозащитники, с учетом этого приговора в Беларуси по «хороводному делу» осуждены уже 127 человек.

«Хороводное дело» возбуждено вскоре после событий 13 сентября 2020 года, когда протестующие собрались у памятника 1000-летию Бреста и пошли маршем по центральным улицам города. На проспекте Машерова они вышли на проезжую часть, а на перекрестке с бульваром Космонавтов остановились, скандируя: «Это наша площадь!». Демонстранты начали танцевать и водить хороводы на перекрестке, распевая «Муры» и «Тры чарапахі». Движение транспорта оказалось заблокировано и вскоре на площади появился водомет. Протестующие сперва разбежались, но когда оказалось, что струя воды не достигает толпы, вернулись.