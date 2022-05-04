Генпрокурор Украины: есть «достаточные доказательства» причастности Сергея Колоцея к убийствам в Буче

У украинской прокуратуры есть «законные и аргументированные основания» считать, что беларус Сергей Колоцей, попавший на запись из Мозырского СДЭК, «убил четверых человек и истязал как минимум одного человека». Об этом генпрокурор страны Ирина Венедиктова рассказала во время пресс-конференции 3 мая.

По словам Венедиктовой, в ведомстве «прекрасно понимали, кто у нас будет этот подозреваемый».

«Да, у него такое гражданство, что же с этим сделаешь. Но, в принципе, это же не вопрос, кто в военной армии страны-агрессора, с каким гражданством воюет. Это вопрос к стране-агрессору. К нам вопрос, есть ли у нас достаточно доказательств, что этот человек, являясь военнослужащим Российской Федерации, убивал. У нас есть законные и аргументированные основания считать, что он убил четверых человек и истязал как минимум одного человека. У нас, слава Богу, есть люди, которые могут давать показания», — сказала она.

Карта мародеров. Куда отправились посылки российских военных из Мозыря

В пресс-службе прокуратуры Киевской области изданию «Зеркало» на вопрос , не ошиблось ли ведомство с подозреваемым, ответили, что у них «достаточно доказательств для того, чтобы подозревать указанное лицо в инкриминируемых ему преступлениях». При этом досудебное расследование продолжается, а разглашение других сведений невозможно, поскольку это может навредить следствию.

О подозрении Колоцея в причастности к убийствам в Буче Венедиктова сообщила 2 мая в фейсбуке. Она прикрепила фотографию с Колоцеем в мозырском отделении СДЭК, через который российские военные в апреле отправляли множество посылок. Самого Колоцея генпрокурор назвала командиром подразделения Управления федеральной службы войск Нацгвардии России Ульяновской области и отметила, что он отправлял крышку от багажника автомобиля.

«Прокуроры Бучи и полицейские установили, что именно этот военнослужащий убил 18 марта четырех безоружных мужчин в Буче. 29 марта он же истязал, заставляя признаться в подрывной деятельности против русской армии еще одного гражданского. Он забрал проукраински настроенного местного жителя "на подвал", где избивал его руками, прикладом автомата и гардой ножа. Мужчину вывозили на место казни, где имитируя расправу стреляли у его уха. Отдельным извращенным видом издевательства и устрашения потерпевшего было принуждение его нюхать мертвого человека», — написала она.

В своем посте Венедиктова уточнила, что опознать Колоцея ведомство смогло при помощи журналистов «Слідство.Інфо». Когда «Зеркало» связалось с журналистом издания Дмитрием Реплянчуком, тот ответил, что выяснял личность человека на видео по просьбе украинских прокуроров.

«У них есть несколько свидетелей, которые на видео из отделения СДЭК в Мозыре опознали мужчину, отправлявшего крышку багажника. Они утверждают, что это тот же человек, который командовал подразделением россиян в Буче, брал в плен и участвовал в убийстве четверых мирных жителей», — пояснил он.

2 мая с журналистами «Зеркала» связались родственники и знакомые Колоцея и рассказали, что он никогда не был военнослужащим ни российской, ни беларуской армии, живет в Мозыре всю жизнь и работает инженером на Мозырском НПЗ уже около пяти лет. По их словам, 2 апреля Колоцей действительно был в СДЭК и отправлял в Ульяновск поврежденную крышку багажника его личного автомобиля.

3 мая в инстаграме появился аккаунт kalotskij, автор которого называет себя Сергеем Колоцеем и утверждает, что никак не связан с событиями в Буче и российской армией вообще. В одном из постов автор говорит, что не выезжал из Беларуси более двух лет, а крышку багажника действительно отправлял в Россию, но объявление о ее продаже опубликовал еще до начала событий в Буче. В качестве доказательств автор аккаунта приложил скриншоты объявления и квитанции о посылке.

Некоторые из постов посвящены и журналисту «Слідство.Інфо» Реплянчуку — автор аккаунта называет его «лживым журналистом» и требует, чтобы он провел «настоящее расследование».

Сам Реплянчук рассказал «Зеркалу», что пытается связаться с Колоцеем для разговора. При этом удостовериться, что инстаграм-аккаунт действительно ведет именно он, пока не получилось.