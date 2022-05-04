«Еврорадио»: умер первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич

В ночь на 4 мая в возрасте 87 лет умер бывший председатель Верховного совета и первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич, сообщает «Еврорадио» со ссылкой на его жену Ирину.

28 апреля Шушкевича выписали из реанимации, куда он попал из-за осложнений после коронавируса. Как рассказывала жена политика, Шушкевич заболел коронавирусом в конце февраля — тогда из-за плохого самочувствия его забрали в больницу, но к аппарату искусственной вентиляции легких не подключали.

В 1991-1994 годах Станислав Шушкевич работал председателем Верховного Совета 12-го созыва. 8 декабря 1991 года он в качестве представителя Беларуси подписал Беловежские соглашения, которые констатировали конец существования СССР.