Вооруженные силы Беларуси начали «внезапную проверку сил реагирования»

Вооруженные силы Беларуси проводят «внезапную проверку сил реагирования», во время которой воинским частям и подразделениям «предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач», сообщает пресс-служба министерства обороны.

Целью проверки ведомство называет оценку «готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций». Как добавляет пресс-служба, воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки. Состав сил, привлекаемых к проверке, в ведомстве планируют поэтапно наращивать, чтобы проверить способность армии «противодействовать военным угрозам как на земле, так и в воздухе».

«Проводимые мероприятия являются одной из наиболее эффективных форм обучения войск и не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности», — пишет ведомство.

Во время проверки запланировано перемещение «значительного количества военной техники», что может затруднить движение по дорогам общего пользования, добавляет пресс-служба и просит водителей быть «предельно внимательными с учетом видимости и погодных условий».